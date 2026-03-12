SdS Empolese Valdarno Valdelsa, al via il Bando Servizio Civile Universale:13 posti disponibili

C’è tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026 per partecipare al nuovo bando di Servizio Civile Universale presso la Società della Salute (SdS) Empolese Valdarno Valdelsa. Un’opportunità di cittadinanza attiva e crescita professionale dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il Progetto: "Crescere con la Comunità"

La SdS ospiterà complessivamente 13 operatori volontari/e all'interno del programma denominato "CRESCERE CON LA COMUNITÀ - giovani protagonisti nei servizi sociali della SdS Empolese Valdarno Valdelsa". Il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni nel cuore pulsante del welfare locale, rendendole parte integrante dei servizi sociali rivolti ai cittadini.

Nello specifico, i volontari saranno chiamati a:

- Sostenere l'inclusione sociale: collaborare a progetti per minori, persone con disabilità e anziani, favorendo la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità.

- Facilitare l'accesso ai servizi: agire come punti di accoglienza e ascolto per orientare i cittadini all'interno della rete socio-sanitaria territoriale.

- Supportare la rete territoriale: partecipare alla mappatura dei servizi e collaborare con le associazioni locali e gli empori solidali per il contrasto alla povertà.

- Collaborazione amministrativa: fornire supporto nella digitalizzazione dei documenti, alla programmazione e alla progettazione della Società della salute.

Le attività si svolgeranno presso le Case della Salute, i distretti e sedi della SdS di Empoli, Castelfiorentino, Montespertoli, Certaldo e Santa Croce sull’Arno.

Dettagli e Condizioni del Servizio

L'impegno richiesto ai/lle volontari/e selezionati/e prevede:

- Durata: 12 mesi continuativi.

- Impegno settimanale: 25 ore di servizio.

- Benefici economici: È previsto un assegno mensile corrisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Modalità di Candidatura

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online). È importante ricordare che ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto e per una sola sede tra quelle disponibili.

Scadenza tassativa: ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026.

I progetti sono finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando l'alto valore istituzionale dell'iniziativa.

Informazioni Utili

Tutti i dettagli sui requisiti, le sedi di attuazione e le modalità di accesso alla piattaforma DOL sono consultabili alla pagina dedicata sul sito istituzionale della SdS: www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/Servizio-Civile

Istruzioni per presentare la domanda

Fonte: SdS Empolese Valdarno Valdelsa - Z/D Empoli Valdarno Inferiore