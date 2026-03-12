Servizio Civile Universale: 16 posti disponibili alla Misericordia di Certaldo

È aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale: i giovani con età compresa fra i 18 e i 28 anni posso partecipare presentando la loro domanda.

È possibile prestare il proprio servizio anche presso la Misericordia di Certaldo e avere la possibilità di mettersi in gioco, incontrare nuove amicizie ma soprattutto dare il proprio contributo alla comunità.

I posti disponibili sono 16 all’interno di due progetti in ambito socio-sanitario con il titolo “Qualità del soccorso 2025” e “Qualità del soccorso Emergenza 2025”.

Il servizio civile è una grande opportunità che viene offerta ai giovani per crescere sia da un punto di vista professione che personale e umano: la Misericordia di Certaldo è impegnata non sono nei servizi sanitari di urgenza e ordinari ma anche in tutta una serie di attività che cercano di portare sollievo alle difficoltà e ai disagi della società del nostro tempo.

A ogni partecipante viene fornita l’adeguata formazione e i presidi necessari per lo svolgimento delle attività ed è previsto un rimborso mensile pari a 519,47 euro per 25 ore settimanali.

I giovani interessati possono attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in alternativa sulla pagina della Confederazione delle Misericordie d’Italia; i giovani potranno reperire il progetto e far domanda accedendo direttamente alla sezione, cliccando su Presenta Domanda.

Fonte: Misericordia di Certaldo

