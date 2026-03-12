Servizio Civile Universale: la Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti

La Misericordia di Empoli mette a disposizione 24 posti per il Servizio Civile Universale. Il bando si rivolge a tutte le ragazze e i ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), e richiede un impegno di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni per 12 mesi, con un compenso mensile di 519,47 euro. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.

Come ogni anno, la Misericordia di Empoli spalanca le porte a giovani ragazzi e ragazze che hanno voglia di vivere un’esperienza unica e dedicarsi agli altri grazie al Servizio Civile Universale: un anno destinato ad attività quotidiane di assistenza e solidarietà sul territorio. Per il 2026 i progetti sono: “Qualità del soccorso 2025” e “Qualità del soccorso emergenza 2025”. Entrambi hanno l’obiettivo di promuovere la salute dei cittadini più svantaggiati, disabili e anziani, dando supporto a loro e alle loro famiglie con un aiuto concreto. Un terzo progetto è dedicato al Settore Protezione Civile: un modo per coinvolgere sempre più giovani in questo importante ambito di attività della Misericordia e allo stesso tempo formare ad essere “cittadini consapevoli” di cosa fare e come agire in caso di emergenze. Per tutti l’avvio dei servizi è previsto per settembre 2026 e ha la durata di 12 mesi.

“Il Servizio Civile Universale — spiega il Provveditore della Misericordia di Empoli, Gionata Fatichenti— è importante sotto molti aspetti. Per i giovani che scelgono di partecipare rappresenta un’opportunità importante di crescita personale, formativa e professionale. Ma è significativo anche per noi come associazione, perché è un modo per aprirsi sempre di più alle nuove generazioni e far conoscere le tante attività di supporto, intervento e formazione che portiamo avanti sul nostro territorio e non solo. I ragazzi e le ragazze che partecipano al progetto sono formati e diventano cittadini consapevoli, molti di loro poi, scelgono di restare attivi come volontari e sono per noi un supporto veramente prezioso. Questo significa che vivere questa esperienza e indossare la nostra casacca giallociano, permette di condividere momenti significati che lasciano un segno importante nel loro percorso di crescita personale”.

“Ho conosciuto il Servizio Civile Universale — racconta Irene Lupi, 23 anni, volontaria in servizio alla Misericordia di Empoli — grazie a internet: non lo conoscevo e nessuno dei miei amici lo aveva fatto. Mi è sembrata un’opportunità interessante, per questo ho deciso di presentare la mia candidatura. Da circa un anno sono impegnata in servizi sociali, come accompagnare persone anziane a fare la spesa o altre commissioni. Gesti semplici che però mi hanno dato tanto; grazie a questa esperienza ho sviluppato una maggiore empatia verso gli altri, e ho acquisito più indipendenza e capacità di gestire situazioni e criticità quotidiane. Il mio bilancio è decisamente positivo, per questo lo consiglio ad altri miei coetanei”.

“Un anno da dedicare agli altri, ma anche a sé stessi — racconta Niccolò Casella, 20 anni, volontario alla Misericordia di Empoli —. Frequentando un’Università online mi sono reso conto di avere molto tempo libero, per questo ho deciso di investirlo in qualcosa di utile. Per me il Servizio Civile sta rappresentando un’esperienza significativa e formativa sotto vari aspetti: per la prima volta mi sono confrontato con il mondo del lavoro, con orari, impegni e responsabilità ma anche con l’indipendenza. Quando finisco il mio servizio, che sia accompagnare una persona a fare una visita o dei bambini a scuola, sono orgoglioso di quello che ho fatto, ed è una sensazione indescrivibile. Non ero mai stato volontario prima, ma dopo questa esperienza credo che in futuro continuerò a dedicare parte del mio tempo agli altri”.

Per partecipare al Servizio Civile Universale è necessario presentare la propria candidatura esclusivamente online accedendo alla piattaforma Domande on Line (DoL) tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso della Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

La Misericordia di Empoli è a disposizione per dare supporto nella compilazione della domanda: chi fosse interessato può chiamare il numero 0571 7255, scrivere una mail a volontari@misericordia.empoli.fi.it o rivolgersi direttamente alla sede di via Cavour n°32. Il personale è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, si consiglia di prendere un appuntamento. Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.

