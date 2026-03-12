Lavori sulla SR429: strada chiusa fino a sabato a causa del maltempo

Attualità Empoli
Srt 429, Empoli

Chiusura al traffico per completare in sicurezza i lavori tra la rotatoria di Vico d'Elsa e quella di Badia a Elmi. Chiusura diurna anche nel tratto Poggibonsi-Certaldo

A causa delle avverse condizioni meteorologiche registratesi nelle ultime ore e previste anche per la giornata di oggi si è reso necessario modificare il piano di lavoro inizialmente previsto.
Per garantire la conclusione in sicurezza delle operazioni di bitumatura e sistemazione del piano viabile nel tratto compreso tra il Km 7+500 (rotatoria di Vico d’Elsa) e il Km 11+900 (rotatoria di Badia a Elmi), e per evitare che il maltempo comprometta gli interventi già eseguiti, la chiusura totale al traffico veicolare della Nuova S.R.T. 429 “Di Val d’Elsa” sarà estesa alla giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, anche in orario diurno.

La strada rimarrà pertanto chiusa fino al completamento delle lavorazioni, con l’obiettivo di riaprirla completamente al traffico, come previsto, già nella giornata di sabato 14 marzo 2026, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo. Durante la chiusura il traffico continuerà a essere deviato sulla “vecchia” S.R. 429 attraverso i percorsi alternativi già segnalati e opportunamente presidiati.

Chiusura anche diurna della S.R.T. n. 429 “di Val d’Elsa” nel tratto Poggibonsi-Certaldo per consentire la conclusione degli interventi di sistemazione del piano viabile.

Fonte: Provincia di Siena - Ufficio Stampa

