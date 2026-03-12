Tnt Empoli, buoni risultati in tre rassegne in Toscana

Buone prove dei portacolori del T.N.T. in tre rassegne toscane. La XIX edizione del Trofeo interregionale ‘Europa’ è stata, come le precedenti, organizzata dalla società biancazzurra nella piscina coperta vicina al parco di Serravalle. Premiati dall’assessora allo sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, gli Esordienti ‘A’ di casa hanno colto la medaglia d’oro con Daria Mihaela Mare sui 50 rana, bissata da quella d’argento nei 100 rana. Hanno guadagnato il ‘bronzo’ Vanessa Cinotti sui 50 farfalla e nei 100 dorso, Noemi Randisi sui 400 stile. Brava anche Asia Marmugi, ottava nei 50 stile. Da parte sua, la squadra Esordienti ‘B’ ha collezionato una serie di piazzamenti: Carla Cricrì ottava e Giada Verdiani nona nei 50 stile; Giulia Baggiani quarta e Jasmine Maria Florea quinta sui 50 rana; Teresa Vivaldi 5a nei 100 misti; Mattia Biancalani 5° sui 100 rana; Christophe Vitale decimo nei 200 stile.

Al centro federale Livorno – Bastia si sono tenuti i campionati regionali maschili di Categoria in vasca corta. Sul podio Gabriele Pagliai, 3° sui 50 stile e nei 100 farfalla (ragazzi); stessa posizione per Andrea Nania sui 100 farfalla (cadetti). Sirio Bartalucci è giunto 6° nei 200 rana (junior); Domenico Cassiano 16° sui 200 stile (junior); Leonardo Andrea Doccini 9° nei 400 stile e 800 stile (cadetti).

A Poggibonsi, erano in gara gli Esordienti C o ‘Propaganda’: Giorgio Volpini ha firmato la miglior performance grazie al 2° posto sui 25 farfalla. Umberto Maria Zanardo si è classificato 5° nei 25 rana e sui 50 stile, come Zoe Menichetti nei 50 rana femminili. Edoardo Cecconi ha concluso 6° i 50 stile, con Edoardo Sani 21°. Diego Nocentini Giani è arrivato 19° nei 50 rana.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

