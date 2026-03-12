Treno con mezzi militari bloccato alla stazione di Pisa da manifestanti

Alcune decine di manifestanti appartenenti alla sinistra radicale e all'area degli antagonisti stanno bloccando il traffico ferroviario alla stazione di Pisa dopo aver fermato un treno merci che trasporta mezzi militari.

L’azione è avvenuta al binario 3, dove il convoglio era in transito. I manifestanti hanno occupato i binari impedendo la ripartenza del treno e causando l’interruzione momentanea della circolazione ferroviaria nello scalo.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione mentre prosegue il presidio dei manifestanti lungo il binario occupato.

Al momento si registrano disagi alla circolazione ferroviaria, con treni fermi o rallentati, mentre resta da capire quanto durerà il blocco.

