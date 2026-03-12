Truffa del carabiniere a Empoli sfocia in rapina: soccorsa un'anziana, arrestato un 20enne

Ennesima truffa del finto carabiniere ai danni di persone anziane. Stavolta il raggiro, che è sfociato in una rapina, si è verificato a Empoli dove una donna dopo essere stata spinta a terra nella propria abitazione è stata trasportata in ospedale.

Il fatto, emerso oggi, risale al pomeriggio di sabato 7 marzo quando i carabinieri di Empoli hanno arrestato per l'ipotesi di rapina aggravata e lesioni personali un 20enne italiano. Nel pomeriggio dello stesso giorno un uomo anziano si era presentato in caserma a Empoli riferendo che poco prima era stato contattato da un sedicente maresciallo che gli aveva riferito che la sua auto era stata appena utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria della città, e che lui si sarebbe dovuto recare subito in caserma. Inviata immediatamente una pattuglia del nucleo radiomobile a casa dell'anziano, qui i militari hanno colto in flagranza di reato il 20enne che intanto aveva raggiunto l'abitazione dove era presente la moglie dell'uomo. Il giovane è stato trovato mentre tentava di darsi alla fuga con ancora in mano svariati cofanetti, monili in oro e gioielli sottratti alla donna.

Il presunto autore è stato così immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale, consentendo di rinvenire l'intera refurtiva, poi restituita alla coppia. Secondo quanto ricostruito il 20enne, dopo essersi qualificato come carabiniere, si sarebbe introdotto nell'abitazione chiedendo di vedere i gioielli e, incalzato dalle domande della signora, l'avrebbe spinta raccogliendo quanti più preziosi possibili per poi tentare di scappare prima di essere fermato. L'anziana ha riportato lesioni alla testa ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Il giovane è stato condotto presso il carcere Sollicciano di Firenze, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

