Vittoria Guerrini campionessa regionale e vola all'Accademia di Brescia

Grande soddisfazione per Montesport Montespertoli ASD, che la scorsa domenica ha visto assegnare il titolo di campionessa regionale alle finali del Campionato Gold Allieve GAF a una giovane ginnasta del proprio club. Si tratta di Vittoria Guerrini, classe 2014, il cui talento le ha permesso di essere selezionata per un controllo tecnico presso l'Accademia Internazionale di Brescia, uno dei principali punti di riferimento per la ginnastica di alto livello

"Siamo veramente felici per questa immensa opportunità e convinti che Vittoria saprà trarre il massimo da questa esperienza, che speriamo sia solo un punto di partenza", dichiarano da Montesport Montespertoli ASD.

La convocazione è prevista per le giornate del 16, 17 e 18 marzo.

