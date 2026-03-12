Vittoria Guerrini campionessa regionale e vola all'Accademia di Brescia

Attualità Montespertoli
Classe 2014, la giovane ginnasta del club sarà convocata per un controllo tecnico all'Accademia Internazionale di Brescia

Grande soddisfazione per Montesport Montespertoli ASD, che la scorsa domenica ha visto assegnare il titolo di campionessa regionale alle finali del Campionato Gold Allieve GAF a una giovane ginnasta del proprio club. Si tratta di Vittoria Guerrini, classe 2014, il cui talento le ha permesso di essere selezionata per un controllo tecnico presso l'Accademia Internazionale di Brescia, uno dei principali punti di riferimento per la ginnastica di alto livello

"Siamo veramente felici per questa immensa opportunità e convinti che Vittoria saprà trarre il massimo da questa esperienza, che speriamo sia solo un punto di partenza", dichiarano da Montesport Montespertoli ASD.

La convocazione è prevista per le giornate del 16, 17 e 18 marzo.

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
11 Marzo 2026

Montespertoli, 'Le Quattro Stagioni di Vivaldi per la pace' per la Festa della Toscana

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 21 la Sala Consiliare del Comune di Montespertoli ospiterà "Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi – per la pace", iniziativa realizzata nell’ambito della Festa della [...]

Montespertoli
Attualità
10 Marzo 2026

Montespertoli inaugura la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro

Sarà inaugurata domenica 15 marzo 2026 la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli. Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle ore 10:30 presso la sede storica [...]

Toscana
Attualità
9 Marzo 2026

Il 2025 degli ispettori Plures Alia: +15% di controlli sui rifiuti, calano dell'11% le sanzioni

Si rafforza nel 2025 la presenza degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro. Nei 39 Comuni in cui il servizio è attivo sono stati effettuati 91.266 [...]



