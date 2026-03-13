Archivio edilizio di Santa Croce, 61mila euro per la digitalizzazione

“Un anno fa avevamo detto ai cittadini che volevamo avviare il processo di digitalizzazione dei documenti dell'archivio storico del settore edilizia del comune, precisando che non saremmo riusciti a completare il lavoro in tempi brevi. Oggi questo percorso continua grazie al finanziamento che ci è stato assegnato dalla regione Toscana per il progetto 'cartabyte'.” A spiegarlo è l'assessore alla semplificazione amministrativa, che passa anche dalla digitalizzazione, Renato Rusconi.

Alla fine nel processo di digitalizzazione dell'archivio edilizio Santa Croce investirà 61mila euro, di cui solo 10mila messi dal comune e il resto, circa 51mila euro, dalla regione. Questo lavoro coinvolge una quantità enorme di dati da digitalizzare. “Sicuramente con questo finanziamento, - continua Rusconi - non riusciremo a completare l'intera digitalizzazione dell'archivio. I documenti infatti vanno parecchio indietro nel tempo, ma merita metterli al sicuro nella forma digitale perché, oltre ad essere consultabili più rapidamente dai tecnici, rappresentano un pezzo della storia del nostro comune e della nostra comunità”.

“La scelta di quali pratiche saranno digitalizzate per prime – precisa l'assessore della giunta del sindaco Giannoni - dovrà essere fatta da coloro che curano e gestiscono l’archivio, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili. Nelle prossime settimane saranno espletate le operazioni correlate al bilancio per poter procedere agli affidamenti necessari alla realizzazione materiale del progetto. I prossimi anni continueremo ad essere vigili e attenti per cogliere altre opportunità che si presentassero per completare la digitalizzazione dell’intero archivio, che, nota curiosa, contiene anche i documenti relativi alla progettazione e realizzazione dello stesso palazzo municipale. L'edificio che originariamente nasceva, visti i tempi storici in cui è stato realizzato, come casa del fascio”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

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