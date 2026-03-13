Arrestato spacciatore con oltre un etto di eroina e 3mila euro a Pisa

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro cittadino da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, che l’11 marzo hanno arrestato un uomo di 46 anni con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nei pressi di piazza XX Settembre, durante un normale servizio di controllo del territorio. Alla vista dei militari l’uomo ha mostrato un evidente nervosismo, tentando di disfarsi di un involucro, subito recuperato dagli operanti. All’interno sono stati trovati circa 20 grammi di eroina.

La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso di sequestrare oltre un etto complessivo di eroina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e 2.955 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga, attrezzatura e denaro sono stati posti sotto sequestro e presi in carico in attesa del deposito all’Ufficio Corpi di Reato.

Su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora con permanenza in casa dalle 20.30 alle 7.00.

