Fucecchio, la Buca del Palio riapre i cancelli: pronti gli allenamenti per fantini e cavalli

La Buca del Palio è pronta a riaprire i cancelli in vista della stagione delle Corse di Primavera e del Palio: l'ex cava d'argilla, in primis, verrà aperta per una serie di allenamenti riservati a fantini e cavalli che così potranno sfruttare questo ippodromo naturale. Le date per gli allenamenti: 14-21-28 marzo, 11-18 aprile e 2 maggio. Ma non finisce ovviamente qui perchè fra pochi giorni sarà possibile iscrivere cavalli e fantini per le prime Corse di Primavera, in programma il 6 aprile.

Le iscrizioni apriranno dalle ore 14 del 17 marzo fino alle ore 14 del 27 marzo, facendo riferimento alla sezione dedicata sul sito del Palio di Fucecchio.

La seconda sessione di Corse di Primavera è in calendario per il 26 aprile, a meno di un mese dalla carriera del 24 maggio 2026. Nell'approssimarsi delle corse in questione l'Associazione Palio delle Contrade renderà note le modalità d'iscrizione come per l'appuntamento del 6 aprile.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa