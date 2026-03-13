Blitz antidroga dei carabinieri a Capoliveri: 25enne in manette

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a Capoliveri mentre tentava di nascondere 30 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. Il ragazzo, di origine nordafricana e residente a Capoliveri, aveva in casa anche 400 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio.

I militari spiegano che il 25enne era già emerso durante un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Portoferraio circa un mese fa, ma non era stato rintracciato sull'isola al momento dell'esecuzione dell'operazione. Grazie a controlli, pedinamenti e servizi di osservazione diurni e notturni, i carabinieri sono riusciti a monitorarne i movimenti e a raccogliere elementi su una presunta attività sistematica di spaccio di cocaina.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e, al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato arrestato.