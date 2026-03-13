Casa di Comunità di Poggibonsi, un sopralluogo verifica lo stato avanzato dei lavori

Procedono rapidamente i lavori per la Casa di Comunità HUB di Poggibonsi. La consegna del cantiere è prevista per la fine di marzo, mentre ad aprile saranno allestiti gli spazi, trasferite le attività già aperte in altre sedi e attivati i nuovi servizi.

Durante un sopralluogo effettuato il lunedì 9 marzo, il buon andamento dei lavori è stato verificato da una delegazione composta da: la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, la direttrice della Società della Salute/Zona Distretto Alta Val d’Elsa Laura Tattini, il direttore dei lavori Gerlando Beninati, il direttore dei Lavori Pubblici Asl Toscana sud est per la provincia di Siena Alessandro Frati, accompagnato dall’ingegner Emiliano Pellegrini, e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Asl Tse Simone Gepponi.

La Casa di Comunità di Poggibonsi sarà un punto di riferimento HUB (h24) per Poggibonsi e la Val D'Elsa, importante per la salute e il benessere dei cittadini, e rappresenta, secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 77 del 2022 e la Delibera di Regione Toscana n. 1508/22, un modello innovativo di assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria, con l'istituzione di un ambulatorio di cure primarie avanzato, aperto 12 ore al giorno con la presenza di medico e infermiere, che si integra con l'ambulatorio di guardia medica già attivo la notte e durante i giorni festivi.

Inoltre, saranno presenti ambulatori medici specialistici per la gestione dei malati cronici, la salute mentale adulti, il punto unico di accesso (PUA) per la presa in carico integrata dei bisogni socio sanitari, gli infermieri di famiglia e comunità (IFeC), il punto prelievi aperto tutti i giorni su programmazione, gli assistenti sociali, gli psicologi, il consultorio e consultorio giovani, il CUP e altri servizi amministrativi, la sala della partecipazione e della comunità.

Fonte: Ufficio Stampa