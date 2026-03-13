Continuano i lavori su via di Pogni a Empoli: l'ordinanza sulla viabilità

Si estende di alcuni giorni il cantiere per la sostituzione di una valvola di gas metano esistente in via di Pogni a Monterappoli.
Il prolungamento è legato a motivi non imputabili alla ditta esecutrice. Quindi l'ordinanza 112 del 13 marzo 2026 dispone che fino al 17 marzo 2026 all'altezza dell'intersezione tra via di Pogni e via di Mori sia istituito il divieto di transito per tutti a eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l'attività. Nel tratto di via di Pogni tra il civico 32 e il civico 36 invece è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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