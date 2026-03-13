Davide Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della International Liver Transplantation Society

Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato nominato nel Consiglio direttivo della ILTS (International Liver Transplantation Society), la più importante società scientifica nell’ambito del trapianto di fegato, fondata da Thomas Starzl nel 1982 a Pittsburgh e che raccoglie migliaia di professionisti fra chirurghi, anestesisti, epatologi e radiologi da tutto il mondo.

La nomina gli è stata conferita durante la recente consensus organizzata dalla Società a Washington DC dove Davide Ghinolfi era stato invitato in qualità di team-lead nell'ambito delle perfusioni ex-situ dell'organo.

“Questo incarico - dichiara lui - permetterà all’Aoup di avere un ruolo di primo piano nel promuovere le linee di indirizzo che verranno poi applicate in tutto il mondo. E’ un riconoscimento che arriva dopo un periodo di due anni in cui la Chirurgia epatica e del trapianto di fegato pisana è stata protagonista in tutte le attività della società. In particolare agli ultimi congressi di Houston e Singapore, dove siamo stati invitati a tenere varie letture sia cliniche sia di ricerca di base e nel prossimo congresso di maggio a Ginevra dove un medico del nostro gruppo, Arianna Trizzino, sarà premiata con lo "Young Investigator Award" per gli studi eseguiti sulla donazione a cuore fermo e le macchine da perfusione”.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

