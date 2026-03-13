Didacta da record, la 13esima edizione si chiude con oltre 25mila presenze

Chiude i battenti questo pomeriggio la 13esima edizione di Didacta Italia, che ha fatto registrare un’affluenza record con oltre 25mila presenze nei tre giorni. Ai dati di partenza in crescita esponenziale rispetto al 2025 (3.081 eventi in totale e oltre 700 espositori, +35% sull’edizione scorsa) si sono aggiunte le folle di visitatori fra docenti, dirigenti scolastici, operatori, giornalisti, influencer che hanno preso d’assalto gli ingressi fin dalle prime ore di apertura della fiera visitando gli stand e partecipando attivamente ai seminari e workshop del programma scientifico e agli eventi organizzati dagli espositori.

“Chiudiamo Didacta Italia 2026 – ha dichiarato Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera - con grande soddisfazione per l’altissima affluenza registrata in tutti e tre i giorni di fiera. Il successo straordinario di questa edizione e l’atmosfera di grande energia e soddisfazione tra tutti i partecipanti testimoniano quanto la scuola del futuro abbia bisogno di un appuntamento come questo, che rappresenta la piattaforma di crescita per tutto il sistema educativo, l’evento nazionale più importante capace di mettere a confronto le istituzioni con il mondo della scuola, della ricerca e delle imprese. È qui, a Firenze che ogni anno, grazie al lavoro di squadra consolidato con Indire, Didacta International e tutto il Comitato organizzatore e con gli espositori, si fa formazione e la Fortezza da Basso rappresenta il luogo privilegiato per l’offerta completa dei nuovi strumenti e metodologie per la scuola del futuro”.

“Didacta Italia si conferma sempre più come un punto di riferimento nazionale per il mondo della scuola, come dimostrano i tanti eventi che hanno animato il programma scientifico di questa edizione – ha spiegato il presidente INDIRE Francesco Manfredi -. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, un’occasione che INDIRE ha voluto valorizzare con una mostra dedicata alla sua figura, letta non solo dal punto di vista storico ma anche pedagogico. La storia di Pinocchio racconta un percorso di crescita che nasce dall’errore e conduce alla consapevolezza e alla maturità. Proprio per questo impara che la libertà è scegliere in modo consapevole e responsabile. Solo attraverso il momento in cui smette di essere un “burattino”, guidato da forze esterne, diventa autentico, libero di essere sé stesso. È un messaggio ancora attuale per i giovani di oggi, che attraverso la conoscenza - in particolare imparando a rapportarsi in modo critico all’intelligenza artificiale, al rispetto dell’altro e alla parità di genere - possono costruire il proprio futuro e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del nostro tempo”.

“In questa edizione di Didacta abbiamo presentato la campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari e abbiamo riscontrato un grande interesse tra gli studenti – ha commentato Alessio Nardini, direttore della Direzione generale stili di vita del Ministero della Salute che per il primo anno ha partecipato a Didacta Italia, come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “È un segnale importante perché i disturbi alimentari costituiscono una delle emergenze più critiche e in aumento tra i giovani. La scuola, in questo contesto, rappresenta un alleato fondamentale non solo per informare e sensibilizzare ma anche per intercettare e riconoscere precocemente queste patologie complesse, attivando percorsi di aiuto e supporto professionale”.

Soddisfatti espositori e sponsor, come Simone Berti, amministratore unico di Berti Simone Hi Tech Smart Solutions, che ha registrato il tutto esaurito agli oltre 200 seminari organizzati nel suo stand. “Direi che è stata l’edizione più bella di sempre specie per il target più qualificato del pubblico che quest’anno ha visitato la fiera partecipando ai nostri eventi e apprezzando i nostri prodotti come l’APP sull’AI utilizzata come supporto alla comunicazione verbale”.

“Didacta Italia rappresenta per noi non solo un momento di confronto stimolante con le altre realtà del settore educativo ma anche un appuntamento insostituibile per accogliere in presa diretta e dal vivo le esigenze e i nuovi diktat dei docenti e di quanti operano nel sistema scolastico nazionale - ha aggiunto Stefano Ghidini, fondatore di C2 Group, azienda che da 30 anni propone soluzione tecnologiche e innovative per le scuole, la PA, le aziende e le Università. “Rispetto alle edizioni precedenti – ha concluso Ghidini - abbiamo notato un ampliamento della platea di interesse ai nostri prodotti e servizi che ha avvicinato anche nuovi istituti come gli ITS e le scuole paritarie di ogni ordine e grado”.

Fonte: Firenze Fiera

Notizie correlate