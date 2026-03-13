"Un centro vitale": il Comune di Montespertoli incontra i pubblici esercizi

Si è svolto ieri in Sala del Consiglio un incontro tra l’amministrazione comunale e i titolari dei pubblici esercizi (bar) del capoluogo, alla presenza del sindaco Alessio Mugnaini e dell’assessore al commercio Paolo Vignozzi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto con gli operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazione e attività commerciali e di condividere alcune linee di lavoro per sostenere e rilanciare la vitalità del centro di Montespertoli.

Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi legati alla vita del centro storico e alle politiche di animazione del territorio, con particolare attenzione alle iniziative che possono contribuire a rendere il paese sempre più attrattivo per giovani cittadini e per i turisti.

L’amministrazione ha ribadito la volontà di costruire un percorso di dialogo stabile con i pubblici esercizi, riconoscendone il ruolo fondamentale nella vita economica e sociale della comunità. L’incontro di oggi rappresenta infatti il primo appuntamento di un ciclo di incontri periodici che l’amministrazione comunale intende promuovere per mantenere un confronto costante con gli operatori dei pubblici esercizi.

"Il capoluogo di Montespertoli vive anche grazie all’impegno quotidiano dei pubblici esercizi – ha sottolineato il sindaco Alessio Mugnaini –. Per questo era importante rafforzare la collaborazione con chi ogni giorno contribuisce a rendere vivo il paese. L’obiettivo è lavorare insieme, con continuità, per costruire iniziative e opportunità che valorizzino il centro e la sua capacità di accogliere cittadini e visitatori".

"Questi incontri – aggiunge l’assessore al commercio Paolo Vignozzi – servono a creare un confronto costante. L’idea è quella di aprire un percorso strutturato di dialogo con i pubblici esercizi per condividere le politiche di animazione del centro e individuare insieme nuove occasioni di collaborazione".

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con nuovi momenti di confronto dedicati al commercio e alla vitalità del centro, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più solida tra amministrazione, attività economiche e comunità locale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa