Neuro-riabilitazione, premiate le migliori tesi di laurea 2025

Sono stati consegnati questo pomeriggio (venerdì 13 marzo 2026) nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso i premi Fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea del 2025 con contenuti innovativi in tema di neuroriabilitazione. L’iniziativa è giunta alla quarta edizione e per la quale sono giunte 88 domande. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi; la presidente della Fondazione Luciana Lapi e il direttore scientifico, Alessandro Rossi, a cui è stata affidata la presentazione e illustrazione del progetto; il direttore dell’area dipartimentale riabilitazione dell’Asl Toscana Sud Est, Mauro Mancuso e Antonio Bonconpagni, direttore generale della Clinica di riabilitazione toscana.

“Investire nei giovani studiosi e nella loro capacità di comunicare la scienza vuol dire rafforzare il legame tra università, sanità e società e costruire le basi per una sanità sempre più innovativa e vicina ai cittadini – ha dichiarato Stefania Saccardi –. Premi come questo valorizzano il lavoro di tanti giovani ricercatori che, attraverso le loro tesi, contribuiscono ad approfondire temi complessi e cruciali come la neuroriabilitazione. È particolarmente significativo – ha aggiunto la presidente dell’Assemblea toscana – che, accanto al rigore scientifico, venga riconosciuto anche l’impegno nella divulgazione: rendere la ricerca comprensibile e condivisa significa trasformare la conoscenza in un patrimonio collettivo. La sanità e la ricerca scientifica rappresentano ambiti fondamentali per il futuro delle nostre comunità, perché da esse dipendono non solo l’innovazione nelle cure ma anche la qualità della vita delle persone”.

“I giovani autori hanno dimostrato, anche in questa edizione, non solo rigore metodologico e profondità analitica, ma anche la capacità di rendere accessibili e fruibili le loro intuizioni”, ha ricordato Luciana Lapi, che guida la Fondazione Gianfranco Salvini, organizzazione senza scopo di lucro, nata con l'obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione, in particolare nei settori della neuroriabilitazione e delle neuroscienze. “La Fondazione crede fermamente che investire in questi talenti significhi investire in una comunità scientifica più aperta, trasparente e connessa”. Centrale anche il tema della divulgazione scientifica: “Spesso si corre il rischio che la conoscenza rimanga confinata nelle aule universitarie o nei laboratori di ricerca. Tuttavia, una scoperta che non viene comunicata è, di fatto, una scoperta a metà. Divulgare significa tradurre la complessità della ricerca in strumenti concreti per i professionisti, in speranza per i pazienti e in consapevolezza per la società civile. Senza una corretta divulgazione, il progresso scientifico resta un monologo; con essa, diventa un dialogo fertile capace di migliorare la qualità della vita delle persone”.

Ecco l’elenco premiati dell’edizione 2025, divisi in 3 aree: medicina fisica e riabilitativa, professioni sanitarie, psicologia:

Medicina: Giovanni Cusolito (Università La Sapienza, Roma) e Riccardo Canta (Genova).

Professioni sanitarie: Giulia Bembo (Firenze), Cosimo Storti (La Sapienza, Roma), Martina Monaco (Pisa), Miriam Maurizi (Università Policlinico delle Marche), Marta Pasteria (La Cattolica, Roma), Chiara Spinelli (Firenze), Filippo Marcucci (Pisa), Alessia Brandazzi (Pavia), Michela Galbiati (Bicocca, Milano) e Giulia Bruni (Reggio Emilia).

Psicologia: Gaia Galluzzi (La Sapienza, Roma) e Ilaria Donato (Bergamo).

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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