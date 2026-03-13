Raccolte a febbraio 84 donazioni di sangue, il grazie dell'Aoup

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Sono 84 le donazioni di sangue raccolte in Aoup nel mese di febbraio, grazie alla generosità di chi ha messo la solidarietà al primo posto

Sono 84 le donazioni di sangue raccolte in Aoup nel mese di febbraio, grazie alla generosità di chi ha messo la solidarietà al primo posto e agli eventi promozionali organizzati dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup insieme alle associazioni, per sensibilizzare la popolazione e attirare il più possibile nuovi donatori.

Nella prima domenica di febbraio, con l’apertura straordinaria del Centro trasfusionale, sono state raccolte 19 donazioni; poi altre 23 il 7 febbraio, in occasione del Concerto del coro dell’Università di Pisa diretto dal Maestro Stefano Barandoni; altre 21 il 13 febbraio, con l’iniziativa “Donazione in coppia per San Valentino” organizzata dalla Croce rossa italiana; infine altre 21 donazioni il 21 febbraio, con Il Mago Joe e Antonella a fare da testimonial.

Un grazie sentito a tutti i donatori da parte dell’Aoup per questo grande gesto di altruismo che supporta l’ospedale dove il sangue serve quotidianamente per effettuare trapianti, interventi chirurgici, terapie salvavita.

Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: AOU Pisa

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