A San Miniato Basso si presenta il libro del compianto Franco Polidori

Sarà presentato domani sabato 14 marzo il libro “Personaggi Toscani “ di Franco Polidori, a cura dell’associazione Fiera del Libro Toscano in collaborazione con molte associazioni e persone del territorio.

Polidori era infatti molto stimato e apprezzato a San Miniato Basso, paese nativo e dove ha lasciato una traccia indelebile con i suoi scritti e le sue pubblicazioni. E “Personaggi Toscani” raccoglie, tra i tanti racconti contenuti, molte storie di “pinocchini”, ritratti tipici di chi ha vissuto negli anni nel paese, caratterizzandosi spesso con il soprannome derivante dai genitori o dall’attività che svolgeva. “Personaggi Toscani” è una pubblicazione che esce postuma e che è stata presentata per la prima volta a San Miniato nello scorso novembre. Uno spaccato di vita della Toscana descritta con la vivacità della penna di Polidori che ricerca le radici del nostro vissuto. La data scelta non è casuale: alla vigilia di quello che sarebbe stato il compleanno di Franco, nato infatti il 15 marzo.

Il libro viene distribuito gratuitamente dietro un’offerta libera destinata alla Caritas Diocesana e agli Ortolani Coraggiosi.

L’appuntamento è per tutti alle ore 17,30 a San Miniato Basso, presso la sala “Bertini” in piazza Pizzigoni.