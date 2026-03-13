Al Quaranthana va in scena 'Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti'

Venerdì 20 marzo alle ore 21:30, ultimo appuntamento della stagione di prosa al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato con LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPEARE IN 90 MINUTI di e con Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, uno spettacolo de La Macchina del suono.

Una sfida teatrale, esilarante, ai limiti dell’incredibile. Come si può condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’‘Amleto’ in 43 secondi? Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare.

“The Complete Works of William Shakespeare (Abridged)” tradotto in italiano come: “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti (in versione abbreviata)”, è una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987 è stata replicata al Criterion Theatre di Londra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo.

La ‘Bignami Shakespeare Company’ è composta da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti (In ordine rigorosamente decrescente di età), che dopo tanti anni di amicizia si sono ritrovati ed hanno deciso di unire le loro esperienze nel campo della prosa, musica e commedia dell’arte, e darsi al Bardo!

Già portato in scena da Zuzzurro e Gaspare con la regia di Alessandro Benvenuti dal 2013 al 2015 col titolo “Tutto Shakespeare in 90 minuti”, la versione de La Macchina del Suono con la regia dei tre attori in scena, si rifà maggiormente alla versione originale spingendo al massimo sulla comicità fisica irriverente e travolgente del testo inglese, derivante da un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte. Si, perché portare in scena le opere complete di Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, e sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

La Macchina del Suono

LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPERARE IN 90 MINUTI

Di Adam Long, Daniel Singer e Jessie Winfield

Traduzione Andrea Buzzi

Di e con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti

Inizio spettacoli prosa ore 21:30

Biglietti - stagione di prosa

intero € 13

ridotto € 11

Riduzione: under 25 e over 65

