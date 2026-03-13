Scarperia, altre due aggressioni ad autisti di bus AT. La Filt Cgil: "Situazione sempre più inaccettabile"

La FILT CGIL esprime “forte preoccupazione per i gravi episodi di aggressione avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri ai danni di due autisti del servizio extraurbano di Autolinee Toscane nel territorio del Mugello”, a Scarperia.

Nel primo caso, un autista è stato costretto a fermare il mezzo a causa della presenza a bordo di una persona in evidente stato di alterazione, che infastidiva e molestava i passeggeri. L’uomo ha iniziato a minacciare il conducente arrivando a portare il pugno chiuso vicino al volto dell’autista in atteggiamento intimidatorio. L’autista è riuscito a mantenere la calma e a far scendere la persona dal bus, provvedendo comunque ad allertare le forze dell’ordine per segnalare la situazione.

Il secondo episodio è stato ancora più grave. Un passeggero ha iniziato a molestare e insultare sia i viaggiatori sia l’autista, arrivando a minacciare che avrebbe “ammazzato tutti” e sostenendo di avere una pistola nella propria borsa. Quando l’autista ha fermato il mezzo per chiamare i Carabinieri, l’uomo è sceso dal bus e lo ha aggredito fisicamente nel tentativo di strappargli il telefono, arrivando anche a strappargli la camicia. L’autista è riuscito a sottrarsi all’aggressione rifugiandosi tra le auto parcheggiate fino all’arrivo dei Carabinieri, che hanno poi fermato l’aggressore. Nella borsa non è stata successivamente trovata alcuna arma.

Questi episodi, che si sommano al caso di una lavoratrice aggredita verbalmente sulla linea 56 nei giorni scorsi, per la Filt Cgil “dimostrano ancora una volta come gli autisti del trasporto pubblico siano sempre più esposti a situazioni di rischio e violenza durante lo svolgimento del proprio lavoro. Una situazione sempre più inaccettabile”.

La FILT CGIL ribadisce con forza “la necessità di interventi immediati per garantire maggiore sicurezza a bordo dei mezzi, a tutela sia dei lavoratori sia dei passeggeri. Esortiamo le istituzioni e l’azienda a dare immediata attuazione al Protocollo per il miglioramento della sicurezza nel Tpl fiorentino, procedendo alla verifica e alla stesura delle procedure attuative, nonché all’individuazione delle tratte e delle zone che necessitano di maggiore sorveglianza”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa