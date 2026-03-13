Scuole chiuse per il referendum: a Santa Croce sull’Arno la biblioteca apre le porte ai bambini

Scuola chiusa per il referendum? Non restare a casa vieni in biblioteca. In occasione della chiusura delle scuole per le consultazioni referendarie, l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno promuove un’iniziativa dedicata alle famiglie e ai cittadini più giovani.

Nelle mattinate di lunedì 23 e martedì 24 marzo, la biblioteca comunale "Adrio Puccini" si trasformerà in una opportunità di incontro, offrendo ai bambini tra i 6 e i 10 anni un programma speciale di attività.

L’iniziativa, pensata per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie durante la sospensione delle lezioni, prevede l’organizzazione di uno spazio laboratoriale dalle 9 alle 12,30 alla presenza di personale esperto, i partecipanti potranno cimentarsi in laboratori creativi e manuali, letture animate e percorsi di scoperta dei libri, momenti di socializzazione.

Per garantire la qualità delle attività e il corretto svolgimento dei laboratori, l’iniziativa è riservata a un numero massimo di 15 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria.

“È importante – spiega l'assessore alla cultura Simone Balsanti - che la biblioteca sia vissuta sempre più come la 'casa della cultura' aperta e dinamica e sfruttare la pausa scolastica per avvicinare i bambini alla lettura attraverso il gioco è un modo per sostenere le famiglie e investire sulla formazione dei più piccoli”.

Per iscriversi si può contattare il numero 0571 30642 o scrivere a biblioteca@comune.santacroce.pi.it ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web del comune.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa