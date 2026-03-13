Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centro

C'è tempo fino all'8 aprile per partecipare al bando del Servizio civile universale. In Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale “Il nostro servizio al tuo servizio”. All'Azienda Usl Toscana centro ne sono assegnati 72, inseriti nel progetto “Benvenuti a bordo! L'accoglienza nei servizi di primo accesso”, che punta a rafforzare le attività di supporto e orientamento ai cittadini all'interno delle strutture sanitarie.

I posti previsti per l'Azienda sanitaria sono 72, di cui 18 riservati a giovani con minori opportunità. Il progetto riguarda soprattutto i servizi dove il contatto con l'utenza è più frequente e dove l'accoglienza è una parte importante del lavoro quotidiano, a partire dai punti di primo accesso. I ragazzi saranno presenti nelle aree di attesa dei Pronto soccorso, per adulti e pediatrici, nei poliambulatori, nei day Service, nei Cord e nei principali servizi territoriali, comprese Case della salute e Case della comunità.

Nel territorio dell'Ausl Toscana centro i posti a disposizione sono così distribuiti: 42 nella zona Fiorentina e Mugello (10 riservati); 12 nella zona Pratese (4 riservati); 10 nella zona Empolese (2 riservati) quindi infine 8 tra Pistoia e Valdinievole (2 riservati).

L'obiettivo è quello di rendere più semplice l'accesso ai servizi e aiutare le persone a orientarsi fin dall'ingresso nelle strutture. I volontari affiancheranno il personale nelle attività di accoglienza, dando indicazioni, aiutando nella gestione dell'attesa e accompagnando gli utenti nei vari passaggi del percorso sanitario, dall'arrivo all'accettazione, fino alla dimissione o all'eventuale ricovero. Un supporto utile soprattutto per chi ha difficoltà a muoversi tra procedure, appuntamenti e informazioni.

Accanto a questo sono previste anche attività di informazione ed educazione sanitaria e iniziative per migliorare la permanenza degli utenti nei servizi. Il Servizio civile resta quindi anche un'occasione di esperienza diretta dentro il sistema pubblico, con la possibilità per i giovani di dare un contributo concreto alla vita della comunità.

Il Servizio civile universale dura di 12 mesi e ai volontari, che vengono impegnati per 25 ore alla settimana nell'arco di cinque giorni, è riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 14 dell'8 aprile, attraverso la pagina dedicata sul sito dell'Ausl Toscana centro:

https://www.uslcentro.toscana.it/solidarieta-e-cooperazione/servizio-civile/servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2

Nella stessa pagina sono disponibili i requisiti richiesti, le modalità di selezione e tutte le indicazioni previste dal bando.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Servizio civile dell'Ausl Toscana centro ai numeri 055 6937740 – 055 6937552 oppure scrivere a serviziocivile@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Ausl Toscana Centro