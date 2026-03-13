Servizio Civile universale alla Pro Loco Fucecchio

Alla Pro Loco Fucecchio è possibile partecipare al Sevizio Civile Universale per i giovani con età compresa fra i 18 e i 28 anni

È possibile prestare il proprio servizio presso la sede dando il proprio contributo alla promozione del proprio Paese, i posti disponibili sono 2 all’interno di due progetti in ambito culturale i titoli sono “Idiomi, storia e comunità” e Valorizzare per appartenere: il patrimonio culturale come identità condivisa”.

Il servizio civile è una grande opportunità che viene offerta ai giovani per crescere sia da un punto di vista professione che personale e umano ed è previsto un rimborso mensile pari a 519,47 euro per 25 ore settimanali.

I giovani interessati possono attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), i giovani potranno reperire il progetto e far domanda.

Per informazioni potete chiamare in sede tel. 0571242717

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