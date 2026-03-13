In teatro a Fucecchio un'iniziativa in memoria di Luana D'Orazio

Il Comune di Fucecchio promuove una mattinata speciale dedicata alla memoria di Luana D’Orazio, la giovane operaia tragicamente scomparsa sul lavoro a Montemurlo, nel maggio 2021. L’iniziativa, dal titolo “Elle come Luana”, si terrà lunedì 16 marzo alle ore 11 al Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio, in piazza Montanelli.

Lo spettacolo è ideato e interpretato da Ugo De Vita e nasce anche grazie alla collaborazione al testo di Emma Marrazzo, madre di Luana, che da anni - a Fucecchio e non solo - porta avanti la sua testimonianza a proposito dell’importanza della sicurezza sul lavoro, in memoria della figlia prematuramente scomparsa. Attraverso parole, testimonianze e riflessioni, l’evento vuole ricordare la giovane lavoratrice e mantenere viva l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità. A Luana, tra l’altro, è dedicato il monumento ai caduti sul lavoro a lato di piazza XX Settembre a Fucecchio.

All’iniziativa parteciperanno la madre di Luana, l’amministrazione comunale e gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Montanelli–Petrarca” di Fucecchio. La presenza dei ragazzi rappresenta un momento importante di sensibilizzazione per le nuove generazioni su un tema che vede tutti coinvolti.

L’evento si propone come occasione di memoria condivisa, riflessione civile e impegno collettivo affinché tragedie come quella che ha colpito Luana non si ripetano più.

L’evento si svolgerà lunedì 16 marzo alle 11 al Nuovo Cinema Teatro Pacini, piazza G. Montanelli – Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa