Truffano e rapinano una donna, arrestati in autostrada mentre fuggono

Hanno truffato e rapinato una 71enne a Firenze, sono stati arrestati mentre erano in autostrada. Un 28enne e un 40enne, entrambi della provincia di Salerno, sono stati arrestati dai carabinieri. I due avevano provato il raggiro a una donna con la tecnica del finto carabiniere.

La vittima era stata preventivamente contattata al telefono da alcuni complici che, qualificandosi falsamente come militari, le avevano annunciato un controllo imminente: i suoi gioielli dovevano essere verificati a seguito di una presunta indagine per rapina. Poco dopo, alla sua porta si è presentato un uomo che, spacciandosi per appuntato, è riuscito a farsi consegnare diversi monili.

Il piano, tuttavia, non è andato a buon fine. Insospettita dal comportamento dell'uomo, l'anziana lo ha inseguito fuori dall'abitazione, ingaggiando con lui una breve colluttazione. La determinazione della donna le ha permesso di recuperare parte dei preziosi prima che il malvivente riuscisse a salire a bordo di una Citroen C3 grigia per darsi alla fuga in direzione del casello di Firenze Sud.

L'allarme ha fatto scattare immediatamente le ricerche. Una pattuglia, intuendo che il veicolo sospetto avesse già imboccato l'A1 verso Roma, si è messa sulle sue tracce, intercettando l'auto all'altezza di Terranuova Bracciolini. La perquisizione veicolare e personale ha consentito di recuperare il resto della refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria. I due sono ora in carcere.

