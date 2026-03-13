Un anno dalle linee guida AAC: Empoli del Fare presenta un'interrogazione al Comune

Politica e Opinioni
L'interrogazione, a firma della capogruppo Claudia Ghezzi, chiede all’Amministrazione comunale chiarimenti sull’attuazione delle Linee guida AAC a Empoli

A un anno dall'entrata in vigore delle Linee guida per il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione (AAC) nel Comune di Empoli, il gruppo consiliare Empoli del Fare ha presentato un'interrogazione all'Amministrazione comunale per fare chiarezza sull'attuazione pratica del servizio rivolto agli studenti con disabilità.

"L'interrogazione nasce con l'intento di capire che tipo di riflessi abbia avuto l’adozione delle linee guida sulla vita scolastica degli studenti con disabilità -, ha spiegato la capogruppo Claudia Ghezzi . Le linee guida adottate dal Comune si rifanno alla sentenza del CDS 7089/2024, che ha rigettato il ricorso in appello di uno studente che chiedeva, dopo la pronuncia sfavorevole del TAR, il ripristino delle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione quantificate nel GLO e ridotte dal Comune in ragione delle necessità finanziarie dell’ente, poiché nell’assegnazione delle misure di sostegno gli enti devono tener conto dei riflessi finanziari complessivi".

Nel dettaglio, l'interrogazione chiede al Sindaco e all’Amministrazione un resoconto sulle spese sostenute nel 2025-2026 e su quelle previste per l'anno scolastico 2026-2027 per l'attuazione delle Linee guida AAC, oltre a chiarimenti sulla consistenza delle ore di servizio di AAC per ciascun grado di istruzione e sull'eventuale variazione percentuale rispetto agli anni 2023 e 2024.

Il documento integrale

INTERROGAZIONE_AAC_12.MAR.2026Empoli Del Fare

