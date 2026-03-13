Use Computer Gross contro Borgomanero, Quartuccio: "Match delicato"

L’ideale sarebbe ripetere la splendida prestazione con Siena, ma meglio tenere i piedi per terra anche perché la trasferta che attende domenica alle 18 l’Use Computer Gross è piuttosto difficile. I ragazzi di coach Valentino saranno in campo a Borgomanero (arbitri Pittatore di Torino e Ghirardo di Orbassano, diretta streaming su youtube) contro una squadra che occupa il sesto posto della classifica e che, come sempre, ha giovani in campo a dir poco interessanti.

“E’ una partita delicata ed importante – spiega coach Renato Quartuccio, assistente di Luca Valentino – una partita che nasconde molte insidie. Il cammino fatto fino ad ora dimostra che loro in casa trovano energia e fiducia rispetto alle partite in trasferta. Loro sono come sempre un gruppo giovane a cui fa da riferimento la grande esperienza di Benzoni. Dal punto di vista tecnico sarà importante limitarli nelle situazioni di campo aperto e di transizione primaria in cui solitamente riescono a trovare tanti punti. Un’altra chiave della gara saranno il controllo dei rimbalzi come si è visto sabato con la Mens Sana e la capacità di gestire i ritmi nei momenti di difficoltà”. “Ci siamo preparati al meglio – prosegue – e siamo molto carichi e pronti per fare la miglior partita possibile. Per noi sarebbero due punti molto importanti in chiave classifica”.