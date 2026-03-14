Oggi io e Patrizia siamo andate in Giappone per assaggiare i Noodles con gamberi e funghi. Questa ricetta si trova anche in altri paesi dell'Asia come: Cina, Thailandia, Corea. Ho scoperto che la parola noodles è inglese e deriva dal tedesco Nudel che vuol dire proprio pasta. In Giappone esistono diverse tipologie di Noodles con il proprio nome particolare e specifico.

Soba: sono i noodles più diffusi anche in Occidente e vengono preparati con il grano saraceno, hanno un colore marroncino e sono tagliati molto sottili. Si consumano sia caldi che freddi con carne e verdure. Sono molto buoni anche aggiunti nelle zuppe.

Udon: sono realizzati con farina di grano tenero, sono più spessi dei soba e hanno una consistenza più gommosa, si mangiano sia caldi che freddi con vari condimenti.

Ramen: sono di origine cinese ma ormani sono diventati anche questi parte della cultura giapponese. Sono corposi realizzati con farina di frumento e uovo. Tradizionalmente si preparano in brodo e si possono aggiungere carne o pesce, verdure.

Somen: sono sottili e di colore bianco si mangiano preferibilmente durante i mesi estivi, serviti freddi.

Shirataki: si ricavano da un tubero particolare chiamato Konjac

In origine i noodles si preparavano con farina di miglio. Oggi possono essere di varie farine: grano saraceno, mais, riso, soia, fagiolo mungo e persino alghe.

In Corea si utilizza soprattuto farina di soia per prepararli, realizzata con i fagioli Mung, in Cina e Thailandia spesso con farina di riso.

La caratteristica di tutti i noodles è quella di essere tagliati direttamente dalla sfoglia ottenuta in fili di diverso spessore in base alle diverse tradizioni, mentre i nostri spaghetti sono realizzati in genere con farina di grano duro e subiscono una trafilazione meccanica.

https://www.cucchiaio.it/ricetta/noodles-con-gamberi-e-funghi/

Noodles con gamberi e funghi

Ingredienti

400 g di noodles

300 g di funghi champignon

400 g di gamberi crudi o precotti o surgelati

1 mazzo di foglie di cavolo nero

1 carota

1 scalogno

1 porro piccolo

3 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di zenzero in polvere

semi di sesamo neri e bianchi

olio di semi

prezzemolo tritato

la scorza grattugiata di 1 lime non trattato

sale

Preparazione

Per preparare i noodles con gamberi e funghi, mondate e lavate la carota e tagliatela a julienne. Tagliate sottilmente anche lo scalogno e il porro. Mondate e lavate le foglie di cavolo nero: eliminate la parte fibrosa centrale e tagliate le foglie a striscioline sottili. Sgusciate i gamberi, eliminate l'intestino (il piccolo filamento nero) facendo un'incisione sul dorso con un coltellino e sfilandolo con l'aiuto di uno stuzzicadenti, poi sciacquateli sotto l'acqua corrente. Pulite i funghi dai residui di terra, eliminate la parte finale del gambo, quella terrosa e più dura, e tagliateli a fettine. In un wok (oppure in una padella antiaderente), fate cuocere i gamberi per pochi istanti, fino a quando cambieranno colore. Teneteli da parte. Nella stessa padella, cuocete per pochi minuti i funghi champignon con un filo di olio e una spolverata di prezzemolo tritato. Tenete da parte anche i funghi. Sempre nel wok, fate soffriggere lo scalogno e il porro con un filo di olio, poi aggiungete le carote a julienne e cuocetele per qualche minuto fino a farle ammorbidire. Unite anche il cavolo nero e cuocete per altri 2 minuti circa. Cuocete i noodles in acqua bollente salata per 2 minuti. Scolateli e versateli nel wok con le verdure. Unite i funghi, i gamberi e mescolate bene. Condite con la salsa di soia, la scorza di lime grattugiata, lo zenzero in polvere e i semi di sesamo. Servite i noodles con gamberi e funghi ben caldi.

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