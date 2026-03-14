A Greve in Chianti apre il Luna Park

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Giostre, musica e stand gastronomico. La magia e l’atmosfera festosa delle tradizionali attrazioni del Luna Park si preparano ad offrire una nuova forma di divertimento nell’ampia area verde del Parco di Sant’Anna a Greve in Chianti.

Aperto da qualche ora, il Luna Park è sbarcato nel cuore delle colline del Chianti Classico, prima esperienza di intrattenimento per la campagna chiantigiana dedicata a grandi e piccini nello stile del classico parco divertimenti, ricco di colori, giochi e attività per lo svago e il tempo libero.

Una ventata di divertimento, formato famiglia, che il Comune ha accolto mettendo a disposizione l’area del Parco di Sant’Anna, rivitalizzata con la presenza di varie tipologie di giostre e attrazioni per la durata di un mese, fino al 19 aprile. Sperando nel bel tempo e in un meteo favorevole, la comunità Greve in Chianti potrà salutare l’arrivo della primavera con una nuova opportunità volta a divertire e intrattenere i più piccoli e le più piccole e far vivere alle famiglie una giornata all’insegna della spensieratezza, della fantasia e della socialità. Nel parco è stato allestito anche un punto gastronomico, l’area è dotata di una colonnina per la fornitura elettrica.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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