A Pisa progetti di pace delle scuole per la Festa della Toscana

L’Istituto Tecnico Economico “Pacinotti” di Pisa, con le associazioni “Chicco Di Senape” e “Un Ponte Per”, ha promosso l’evento in piazza Santa Caterina che si colloca tra le iniziative legate alla Festa della Toscana 2025 con il titolo: “Un ponte per la pace”, che nel promuovere una campagna informativa sul legame tra pace, giustizia economica e commercio equo. Ogni acquisto consapevole e responsabile contribuisce a creare opportunità reali per i produttori, assicurando condizioni di lavoro dignitose e prezzi equi. Sono intervenuti all’iniziativa per l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale Irene Galletti e Massimiliano Ghimenti.

“Siamo felici di aver sostenuto questo progetto – ha detto Irene Galletti – che ha formato i ragazzi ad una cultura della pace, portando gli studenti ad essere cittadini del mondo e a conoscere i meccanismi dell’economia. In un mondo dilaniato dalle guerre far crescere una cultura della pace e della solidarietà in questi ragazzi è il migliore investimento che possiamo fare. La Festa della Toscana celebra l’abolizione della pena di morte e l’auspicio che possiamo rivolgere ai giovani è che riescano a costruire un mondo migliore.”

Nel suo intervento Massimiliano Ghimenti ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che oltre i temi della pace affronta il problema dello sfruttamento del lavoro. Avvicinare gli studenti ai problemi dell’economia reale è fondamentale e il progetto si chiama costruttori di pace e speriamo che questi temi diventino veramente centrali per le nuove generazioni.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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