Ciclista travolto da un’auto pirata a Pisa: morto 35enne

Non ce l’ha fatta il ciclista di 35 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto due notti fa a Pisa, in una strada a ridosso del centro cittadino. L’uomo è deceduto oggi all’ospedale, dove era stato ricoverato in terapia intensiva a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.
Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne si trovava in sella alla propria bicicletta quando sarebbe stato investito da un’auto. Il conducente del veicolo, dopo l’urto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente.
Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è rimasto ricoverato per due giorni in condizioni critiche, fino al decesso avvenuto nelle ultime ore.
Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per risalire al responsabile e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
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