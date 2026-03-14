Disabilità e intelligenza artificiale: a Fucecchio un convegno che rafforza il lavoro di rete sul territorio

Si è svolto con un'ottima partecipazione sabato 14 marzo al Nuovo Cinema Teatro Pacini di Fucecchio il convegno “Disabilità e intelligenza artificiale nell’età evolutiva. La ricerca a servizio del territorio”, promosso dal Comune di Fucecchio e dalla Fondazione Marianelli Mario.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Fondazione Stella Maris e Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, professionisti del settore sanitario, giuridico e realtà del territorio impegnate sui temi della disabilità e dell’inclusione.

Ad aprire i lavori è stata la dott.ssa Elena Riccioni, consigliera della Fondazione Marianelli Mario, che ha introdotto gli interventi dei numerosi relatori presenti. Nel corso della mattinata – coordinata dalla dottoressa Linda Fondelli - si sono alternati contributi di alto profilo scientifico e professionale: dalla professoressa Giuseppina Sgandurra, dalla dottoressa Elena Beani e dalla dottoressa Gloria Mangani dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, all’avvocato Simone Giugni del Foro di Pisa, dalla dottoressa Silvia Giorli, referente disabilità della SDS Empolese Valdarno Valdelsa, alla dottoressa Francesca Bagnoli, direttrice FF UFCSMIA Empoli – Usl Toscana Centro.

Sono intervenuti inoltre il professor Duccio Boscherini dell’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e di Villa Donatello, il prof. Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant’Anna ed EPFL e Mons. Giovanni Paccosi, vescovo della Diocesi di San Miniato. A concludere la mattinata la sindaca di Fucecchio, che ha ribadito l'importanza di sfruttare gli aspetti positivi delle nuove tecnologie e quella di fare rete per sostenere le persone con fragilità e le relative famiglie. Durante il convegno sono intervenute anche Sabrna Marmeggi e Anna Maria Leoncini della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, realtà che mette insieme 54 organizzazioni del terzo settore per promuovere inclusione e accessibilità.

Il convegno ha rappresentato un’occasione preziosa per approfondire il ruolo sempre più rilevante dell’intelligenza artificiale nel supporto alla diagnosi, alla riabilitazione e all’inclusione delle persone con disabilità in età evolutiva, evidenziando al tempo stesso l’importanza di mettere la ricerca scientifica al servizio della comunità e dei territori.

L’ampia partecipazione di pubblico e la qualità degli interventi hanno confermato l’interesse e la sensibilità crescente verso questi temi, rafforzando il dialogo tra istituzioni, ricerca e realtà associative per promuovere una cultura dell’inclusione e tutelare i diritti delle persone con bisogni educativi speciali. L'amministrazione comunale ringrazia tutti gli intervenuti, i presenti e chi ha collaborato per l'ottima riuscita dell'iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa