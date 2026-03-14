'Elle come Luana' al Teatro Comunale di Fucecchio

'Elle come Luana' giunge a Fucecchio, dopo la replica di Prato, dove una piccola folla ha gremito la saletta della Galleria Arte Contemporanea 93, con Gaia e Costanza, titolari della galleria in centro città.

Ecco ora che il Tributo a Luana D’Orazio - la giovane operaia tragicamente scomparsa sul lavoro a Montemurlo, nel maggio 2021 - tocca un Teatro Comunale e offre l’evento a centinaia di studenti: lunedì 16 marzo alle 10, per volontà della sindaca Emma Donnini e con l’assessore alla Cultura Cafaro, dopo la Camera dei Deputati e la Regione Toscana, la pièce che ha già commosso centinaia di spettatori di ogni età, toccherà un pubblico di giovani.

“Trovo sia molto importante questo - dice Ugo De Vita autore e attore - ringrazio davvero sindaca e l'assessore, stiamo lavorando con istituzioni ed enti locali in ogni angolo d’Italia ma qui ho trovato una disponibilità speciale.

Poi tengo a ricordare come tutto sia nato da un incontro con l’amico Consigliere Regionale Alessio Spinelli che mi ha indicato proprio per la importanza del tema di prestare il mio lavoro e la mia vice alla causa di Emma. Ho parlato con il Presidente Eugenio Giani e prima ancora con la presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi; ora dovremo diventare operativi anche attraverso il loro lavoro e quello di Bernard Dika e dell’Assessora Manetti, che auspico incontrare a breve”.

Emerge dunque la possibilità che dall’ esperienza del Tributo a Luana, in Toscana possa aprirsi un discorso più articolato con il Comitato dell’Osservatorio Nazionale dei Diritti Civili del Teatro e le Arti, un centinaio di artisti di fama nazionale e internazionale che De Vita ha raccolto intorno a se per creare non solo un organo di stampa, già regolarmente registrato IL Manto di Arlecchino, foglio gratuito mensile in 5000 copie ma anche una grande associazione o una Fondazione.

Appuntamento intanto con 'Elle come Luana' ad ingresso libero lunedì 16 marzo alle 10.

De Vita con Emma Marrazzo incontrerà al Verdi di Montecatini Terme l’amico Panariello il 24 marzo e il 25 presenterà la vicenda di Luana in Campidoglio a Roma.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

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