Ex studenti e professori del liceo Falchi di Montopoli si ritrovano a tavola

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Un pranzo per ritrovarsi, ricordare gli anni del liceo e condividere aneddoti e ricordi. Sabato scorso alla Bettola si è svolto un incontro conviviale che ha riunito ex studenti e professori dell’ex Liceo Linguistico Isidoro Falchi di Montopoli.

L’iniziativa è nata con l’idea di riportare insieme, attorno alla stessa tavola, chi ha condiviso un importante pezzo di percorso scolastico. Tra racconti, sorrisi e ricordi, i partecipanti hanno ripercorso gli anni trascorsi tra banchi, interrogazioni, viaggi di studio e momenti di crescita personale.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, con la voglia di ritrovarsi dopo il tempo trascorso e riscoprire il legame creatosi durante gli anni del liceo. Il pranzo è diventato così un momento di festa e di memoria condivisa, capace di riunire generazioni diverse di studenti e insegnanti che hanno fatto parte della storia dell’istituto.

Un’occasione semplice ma sentita, che ha permesso ai partecipanti di rinnovare amicizie e ricordare con affetto un periodo importante della propria vita.

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