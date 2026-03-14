"Gazebo Pro Loco usato per il sì al referendum": polemica a Santa Croce

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L'attacco del gruppo consiliare di opposizione ‘Insieme per Santa Croce’.

"Suscita forte preoccupazione la diffusione sui social di una fotografia che ritrae il gazebo della Pro Loco di Santa Croce sull’Arno affiancato ai gazebo di partito della Lega e di Fratelli d’Italia. Nell’immagine compaiono anche il presidente dell’associazione e la segretaria mentre posano per una foto esponendo volantini a favore del “Sì” al referendum".

Lo dichiara il gruppo consiliare di opposizione ‘Insieme per Santa Croce’.

"Utilizzare il nome e l’immagine della Pro Loco in un contesto di propaganda politica è un fatto 'estremamente grave', perché un’associazione come la Pro Loco, che rappresenta l’intera comunità, dovrebbe mantenere un profilo istituzionale e rigorosamente super partes".

"Pur riconoscendo che il Presidente dell’associazione, come qualsiasi cittadino, abbia il pieno diritto di avere le proprie opinioni politiche, tuttavia ciò non dovrebbe avvenire utilizzando il ruolo ricoperto all’interno dell’associazione, né sfruttando simboli e strumenti che appartengono all’intera comunità. Per questo motivo presenteremo una richiesta pubblica di chiarimenti su quanto accaduto, invitando il Sindaco ad esprimersi rispetto a un comportamento che rischia di compromettere la credibilità di un’associazione che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini".

"Allo stesso tempo - concludono i rappresentanti di ‘Insieme per Santa Croce’ - segnaleremo formalmente l’accaduto all’UNPLI Regionale e al Prefetto per una maggior trasparenza".

Fonte: Insieme per Santa Croce - Ufficio Stampa

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