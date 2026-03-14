Guardistallo conferisce la cittadinanza onoraria a Giani

Le iniziative per mantenere viva la memoria dei martiri del 29 giugno 1944, la cura delle residenze artistiche e musicali del teatro Marchionneschi ed il ricordo e la valorizzazione dell’opera di tutela e recupero delle opere d'arte trafugate dall'Italia nel corso della seconda guerra mondiale condotta da Rodolfo Siviero, storico dell’arte nato a Guardistallo, in provincia di Pisa.

Queste sono le motivazioni che hanno indotto il sindaco della cittadina Sandro Ceccarelli a conferire la cittadinanza onoraria al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso corso di una cerimonia che si è tenuta oggi nella Sala del Consiglio comunale.

“Mi ritengo profondamente onorato – commenta Giani – da questo riconoscimento che testimonia un comune sentire della comunità regionale nel riconoscersi nei valori, nella memoria e nella volontà di mantenere vivo e presente l’immenso patrimonio culturale, artistico e soprattutto umano che è il miglior tratto distintivo di una toscanità che salda le sue radici nel tempo e in un passato che è parte di una quotidianità condivisa nel presente”.

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