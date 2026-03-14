Guardistallo conferisce la cittadinanza onoraria a Giani

dalla Regione
Condividi su:
Leggi su mobile
nuova giunta regionale della toscana

Le iniziative per mantenere viva la memoria dei martiri del  29 giugno 1944, la cura delle residenze artistiche e musicali del teatro Marchionneschi ed il ricordo e la valorizzazione dell’opera di tutela e recupero delle opere d'arte trafugate dall'Italia nel corso della seconda guerra mondiale condotta da Rodolfo Siviero, storico dell’arte nato a Guardistallo, in provincia di Pisa.

Queste sono le motivazioni che hanno indotto il sindaco della cittadina Sandro Ceccarelli a conferire la cittadinanza onoraria al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso corso di una cerimonia che si è tenuta oggi nella Sala del Consiglio comunale.

“Mi ritengo profondamente onorato – commenta Giani – da questo riconoscimento che testimonia un comune sentire della comunità regionale nel riconoscersi nei valori, nella memoria e nella volontà di mantenere vivo e presente l’immenso patrimonio culturale, artistico e soprattutto umano che è il miglior tratto distintivo di una toscanità che salda le sue radici nel tempo e in un passato che è parte di una quotidianità condivisa nel presente”.

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
13 Marzo 2026

Un anno dall'emergenza meteo di marzo 2025 in Toscana: il punto sugli interventi

Una giornata di approfondimento in Regione a un anno dagli eccezionali eventi meteo che hanno interessato in particolare il territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, [...]

Toscana
Attualità
13 Marzo 2026

Neuro-riabilitazione, premiate le migliori tesi di laurea 2025

Sono stati consegnati questo pomeriggio (venerdì 13 marzo 2026) nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso i premi Fondazione Gianfranco Salvini per le tesi di laurea del 2025 con contenuti innovativi in [...]

Toscana
Attualità
13 Marzo 2026

Fondi europei: pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni nel 2026

Novità sull’attuazione del Feampa regionale 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. La Giunta regionale infatti ha deliberato il cronoprogramma 2026 dei bandi rivolti al [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina