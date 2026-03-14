In casa 220 grammi di hashish, ventenne arrestato a Capannori

Cronaca Lucca
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Nella frazione di Marlia, nel comune di Capannori, i carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano hanno arrestato un ventenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 220 grammi di hashish. I militari si erano recati presso l’abitazione del giovane per notificargli un atto quando, notando il suo atteggiamento particolarmente teso e guardingo, si sono insospettiti e hanno deciso di procedere con una perquisizione.

L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare lo stupefacente, oltre a un bilancino di precisione, materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi e la somma di 200 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della fissazione dell’udienza.

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