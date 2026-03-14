Lavori a Firenze, anticipati interventi in via Aretina

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A causa di problemi allo scavo, i lavori sulla rete idrica inizialmente previsti da Publiacqua per lunedì 16 marzo sono stati anticipati a domenica 15 marzo. Dalle ore 9 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Aretina, nel tratto compreso tra via della Ripa e Baldasseroni, e nello Stradone di Rovezzano, tra via Aretina e via di Rocca Tedalda.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà inoltre necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato dai lavori.

La situazione tornerà progressivamente alla normalità nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

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