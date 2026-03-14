Malore mentre guida il trattore, finisce in piscina e muore

Un 83enne è deceduto mentre lavorava con il trattore sulla strada dello Scopetone, fuori Grosseto. Secondo quanto ricostruito, l'anziano si trovava a bordo del mezzo quando, forse colto da malore, è precipitato nella piscina dell'agriturismo di famiglia. Il figlio ha notato il padre riverso in acqua col trattore e ha chiamato il 118.

Sul posto oltre ai sanitari sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati l'anziano era incastrato sotto il trattore dentro la piscina che era coperta con un telo. Il figlio ha tentato di tiralo fuori, invano. Sono stati i pompieri a recuperare il corpo privo di vita dell'83enne.