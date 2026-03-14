"Meloni appesa": scritte contro la premier a Massa

Alcune scritte minatorie contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono state trovate questa mattina nel centro storico di Massa. Le frasi, realizzate con una bomboletta spray rossa sulla parete di un edificio, riportano la scritta “Meloni appesa” e si trovano accompagnate da un simbolo anarchico.

Le scritte sono state fotografate e repertate dagli agenti della Digos, che hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili.

Episodi simili si erano già verificati in passato a Massa, seppur in modo sporadico, sempre nell’area del centro storico.

"Le scritte, che trasudano odio e violenza contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparse oggi nel centro storico di Massa, sono inaccettabili e fotografano l'intolleranza di certe aree politiche verso il normale confronto democratico, puntando sulla violenza e sul caos" afferma il vicesegretario nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini. "Passano gli anni, passano i decenni ma certe realtà non cambiano mai e restano aggrappate ai loro messaggi che incitano a odiare l’avversario. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al premier Meloni".

"Un altro messaggio macabro nei confronti di Giorgia Meloni, un’altra riprova dell’odio e dell’intolleranza che anima la sinistra radicale" ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Guidi. "Sempre più minoritari e incapaci di accettare la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia, periodicamente sfogano la loro frustrazione vergando sui muri offese e minacce contro il Presidente del Consiglio, quasi a voler testimoniare a essi stesso la loro triste esistenza. Iniziative che non vanno tuttavia derubricate a semplice vandalismo, ma espressioni di un linguaggio d’odio purtroppo non nuovo a Massa e in Toscana e che non deve trovare cittadinanza, né qui né in nessun altro luogo".

"L'odio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua attraverso le azioni di 'coraggiosi' della sinistra radicale che, a Massa, persistono a minacciarla nascondendosi dietro ad una bomboletta spray. Ricordiamo a coloro che vigliaccamente continuano ad impiegare il loro tempo in questo modo, che il solo risultato che ottengono è quello di mortificare i muri" ha scritto in una nota il deputato apuano di FdI Alessandro Amorese. "Siamo ormai più che abituati a queste aggressioni e a questo odio feroce, anche in forma di vernice, che non ci intimidiscono. Lo accettino questi graffitari anonimi, perché ci confermano che la forza di Fratelli d'Italia tra la gente, in Italia come sul territorio apuano, è sempre più grande".