Rapinano e minacciano una coppia in una villa di Capalbio

Si è verificata una rapina in una villa a Capalbio, di proprietà dei titolari di un ristorante della zona. Marito e moglie sono rimasti sequestrati da una banda che ha fatto irruzione nella proprietà.

Secondo una ricostruzione la moglie è stata presa di sorpresa e tenuta in ostaggio in attesa dell'arrivo del marito: i ladri cercavano una cassaforte, volevano soldi, preziosi e contanti.

I malviventi sono entrati e hanno puntato la pistola alla testa dell'uomo quando è rincasato. La banda ha rovistato ovunque nell'abitazione ma alla fine il bottino è stato limitato. Sono poi scappati. I carabinieri indagano.