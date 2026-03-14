Referendum giustizia, incontro di Forza Italia a San Miniato

Partecipazione e confronto ieri sera a San Miniato per l’iniziativa, organizzata da Forza Italia, dedicata alla riforma della giustizia e alle ragioni del Sì al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. L’incontro, promosso nel comprensorio del cuoio, ha visto la presenza di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio.

All’iniziativa hanno portato il loro contributo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, l’onorevole Alessandro Cattaneo, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la presidente della Camera Penale di Pisa Serena Caputo, offrendo una lettura articolata delle principali novità contenute nella riforma.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati i temi centrali della riforma: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, il superamento del sistema delle correnti nel CSM e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, strumenti indicati come elementi utili per rafforzare l’equilibrio del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

L’incontro è stato moderato dall’avvocato Francesca Morelli, mentre l’organizzazione della serata è stata curata da Michele Altini ed Enzo Biagioni, con il contributo di amministratori e rappresentanti del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle numerose attività di informazione e confronto che in queste settimane stanno interessando l’intera provincia di Pisa in vista del referendum costituzionale sulla giustizia.

Fonte: Segretaria Provinciale Forza Italia Pisa - Ufficio Stampa