Referendum su riforma giustizia, incontro di Fratelli d’Italia a Santa Croce

Una giustizia più libera e indipendente da condizionamenti politici e ideologici è stato il tema al centro dell’incontro organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia che si è svolto giovedì scorso a Santa Croce, nella saletta Vallini.

Durante la serata, alla quale hanno preso parte esponenti politici e avvocati, sono stati analizzati i contenuti della riforma dell’ordinamento giudiziario e le ragioni a sostegno del voto favorevole al referendum.

L’avvocato Fausto Leoncini ha illustrato alcuni aspetti della riforma soffermandosi anche sul tema del sorteggio, richiamando esempi storici che risalgono fino all’antica Grecia. L’avvocato Serena Bulleri, presidente provinciale, ha invece affrontato le principali obiezioni sollevate dai contrari alla riforma, sostenendo che l’intervento normativo avrebbe l’obiettivo di ridurre il peso delle correnti interne al Consiglio superiore della magistratura.

Il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci ha sottolineato l’importanza, a suo avviso, di votare sì per rafforzare l’indipendenza della giustizia, citando anche alcuni recenti casi di cronaca relativi al funzionamento del sistema giudiziario.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche l’avvocato Donatella Boldrini, che ha svolto il ruolo di moderatrice della serata e ha illustrato alcuni elementi dell’ordinamento giudiziario.

Fratelli d’Italia ha infine ribadito l’intenzione di continuare a sostenere il sì al referendum attraverso iniziative e incontri sul territorio.

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