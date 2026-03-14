Tommaso Greco presenta il suo libro al circolo di Monterappoli

La paura delle guerre incombe su tutti noi. Ma non è vero che ‘farsi al guerra’ è la condizione naturale e assoluta dell’uomo. Questa deve essere la nostra speranza e il nostro impegno.

La Casa del Popolo/Circolo ARCI Monterappoli prosegue il programma di incontri ‘Libri in Circolo’, con particolare riguardo all’impegno per la Pace.

Il prossimo Mercoledì 18 marzo, ore 18.00, un incontro con il prof, TOMMASO GRECO per parlare del suo ultimo lavoro “Critica della ragione bellica”.

Dialogano con lui l’assessore al Comune di Empoli Matteo BENSI e Alessandro PANNOCCHI (Circolo Arci Monterappoli).

A seguire un buffet per sostegno al Circolo Arci (prenotazioni al 370 3237710).

Fonte: Ufficio stampa