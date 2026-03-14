Volley Scandicci, semifinali in salita per Savino Del Bene: sconfitta in casa da Milano

Parte in salita la serie di Semifinale Scudetto per la Savino Del Bene Volley che incappa in una sconfitta per 0-3 per mano della Numia Vero Volley Milano.

Sebbene l’inerzia della partita sia stata di marca biancoblù almeno nella prima metà del primo parziale (17-11), le ospiti sono state in grado di recuperare tutto lo svantaggio e aggiudicarsi la frazione trascinate da Egonu (26-28).

In fiducia dopo il set vinto, le milanesi hanno provato a confermarsi sin dai primi scambi della seconda frazione ma, con caparbia, ha resistito la Savino Del Bene Volley appoggiandosi alle conclusioni di Franklin e Antropova, salvo arrendersi sul finale (20-25).

Nel terzo set è invece la Numia Vero Volley Milano a dettare il proprio ritmo, giocando con grande solidità in fase muro-difesa grazie a una Fersino in formato MVP ed Egonu e Lanier in fiducia nella fase realizzativa, sigillando l’incontro per 13-25.

Nonostante la sconfitta, è Ekaterina Antropova la Top Scorer dell’incontro con 22 punti, unica attaccante delle toscane in doppia cifra. La nostra opposta, con la gara di questa sera, raggiunge il primato assoluto nella classifica degli ace realizzati nei Playoff di Serie A1 (66), superando Taismary Aguero e Francesca Piccinini.

Per le ospiti, come anticipato, ottima prova realizzativa di Lanier (18) ed Egonu (17), seguite da Piva (9).

Per quanto riguarda poi le statistiche, le padrone di casa non sono riuscite ad essere incisive a muro (un solo block vincente contro i cinque di Milano) e hanno realizzato un minor numero di punti al servizio (3-4). Infine, la Numia Vero Volley Milano ha attaccato con un’efficienza superiore (38%-57%) e ricevuto complessivamente meglio (58%-66%).

Conclusa una settimana estremamente intensa, le ragazze di coach Gaspari inizieranno dalla prossima settimana a preparare la trasferta europea di giovedì 19 marzo alle ore 15:00 italiane in casa del Fenerbahce Istanbul, valevole per la sfida di ritorno dei Quarti di Finale di Champions League.

Le toscane, forti del successo della sfida d’andata, dovranno vincere almeno due set per garantirsi la seconda qualificazione consecutiva alla Final Four della massima competizione europea per club.

La cronaca

Coach Gaspari schiera il sestetto composto da Bechis al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Bosetti e Skinner come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Castillo.

La squadra meneghina scende in campo con la diagonale Bosio-Egonu, in posto 4 la coppia Piva e Lanier mentre al centro Danesi e Kurtagic. Il libero è Fersino.

1° Set

Parte in equilibrio il primo parziale (5-5). L'errore di Egonu vale il primo break toscano (8-6), in allungo con Skinner (12-9). Il mani-out di Bosetti aumenta il divario (16-11), ma non molla la formazione milanese, capace addirittura di rientrare sul turno al servizio di Piva (18-18). Lo slash finalizzato da Antropova riporta in vantaggio le sue (21-20), ma si continua a giocare punto a punto fino ai vantaggi. Dopo aver annullato diversi set point, la Numia Vero Volley Milano si aggiudica la frazione sul muro di Danesi (26-28).

2° Set

Nel secondo set è confermata Franklin per Skinner nel sestetto. In favore delle ospiti l’avvio (2-7), sempre avanti con Egonu in parallela (4-9). Trascinate da Franklin, le toscane recuperano e impattano a quota 11, giocando una seconda parte di set sempre in equilibrio (15-15). L’errore di Bosetti fa scivolare la Savino Del Bene Volley a –2 (16-18), aprendo il corridoio del set per le ospiti. L'attacco vincente di Lanier vale il 19-22 per le milanesi, che chiudono il parziale con la propria opposta (20-25).

3° Set

Alza il muro la Numia Vero Volley Milano nel nuovo parziale e vola subito in vantaggio (1-6). Il block-out di Egonu propizia l’allungo (3-10), con la Numia Vero Volley Milano in controllo (5-13). La diagonale di Lanier sancisce il 9-17, indirizzando definitivamente l’inerzia del match. Sul finale, l’attacco di Akimova vale il massimo vantaggio per le ospiti (13-23), capaci di sigillare l’incontro per 16-25.

Coach Gaspari post-partita: “Milano ha meritato la vittoria. Ha dimostrato più capacità di rimanere in partita, soprattutto nel primo e nel secondo set. Il terzo set invece, noi non l’abbiamo proprio giocato, quindi va dato merito a Milano. Peccato, perché nel primo set avevamo fatto un ottimo lavoro: lo abbiamo chiuso con il 63% in attacco, un numero incredibile, e con un bel vantaggio costruito con pazienza, muro, difesa e battuta. Poi però ci siamo persi in ricezione. Sapevamo che oggi Castillo non sarebbe stata nella miglior condizione per la botta presa in allenamento. Proprio per questo, come ho detto alle ragazze, ognuna di noi avrebbe dovuto dare quel qualcosina in più per sopperire a quelle coperture che normalmente siamo abituati a vedere. Peccato perché, proprio in quel frangente, ci siamo irrigidite. Nonostante questo abbiamo continuato a giocare, ma oggi il muro non è stato il muro di Scandicci e loro hanno iniziato a prendere fiducia su tutti i colpi. Del resto Milano ha tanta qualità. La nota negativa è il terzo set, che non deve mai più accadere. Si può perdere, ma non si deve mai smettere di credere in un eventuale recupero, perché nella pallavolo si vince il match con tre set. Il primo set lo abbiamo perso anche per demeriti nostri. Nel secondo set, nonostante un gap iniziale, avevamo recuperato e siamo anche passati in vantaggio; anche lì però abbiamo abbassato il livello di tensione. Il terzo set, come detto, non lo abbiamo giocato. Quindi gran merito a Milano. Sappiamo che in questo momento dobbiamo imparare a monetizzare tutto quello che ci arriva e oggi non siamo stati abili a farlo. Come ho detto alle ragazze, bisogna immediatamente resettare, perché intanto c’è il Fenerbahce e poi l’obiettivo resta la gara di Milano, che dovrà essere affrontata assolutamente in maniera diversa.”

Savino Del Bene Volley – Volley Bergamo: 0-3 (26-28,20-25,16-25)

Savino Del Bene Volley: Bernardeschi n.e., Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 3, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 6, Ribechi (L2), Bosetti 6, Mancini, Graziani 1, Nwakalor 2, Antropova 22, Weitzel 5. All.: Gaspari.

Numia Vero Volley Milano: Miner, Gelin n.e., Bosio 1, Modesti (L2), Pietrini, Sartori, Danesi 7, Lanier 18, Kurtagic 4, Cagnin n.e., Egonu 17, Akimova 4, Piva 9, Fersino (L1). All: Lavarini.

Arbitri: Luciani - Lot

Durata: 1h 25' (32’, 25’, 22’)

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

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