Al TedX di Colle il prete-influencer

Tra i momenti più intensi della recente edizione di TEDxColleDiValdElsa c’è stato l’intervento di Don Cosimo Schena, sacerdote e psicologo conosciuto sui social come il prete più seguito d’Italia.

Il suo intervento è stato uno dei passaggi più partecipati dell’evento. Con uno stile diretto e profondamente umano, Don Cosimo ha raccontato la sua storia personale, coinvolgendo il pubblico in un racconto intenso che ha alternato momenti di silenzio e grande attenzione.

La sala ha seguito il suo talk con partecipazione crescente. Molti spettatori sono rimasti visibilmente colpiti dalla forza del racconto e dal modo in cui Schena è riuscito a trasformare una vicenda personale in una riflessione che ha toccato tutti.

Al termine dell’intervento il pubblico ha risposto con un lungo e caloroso applauso, segno della forte emozione suscitata dal suo racconto.

Sacerdote e psicologo, Don Cosimo Schena è oggi una delle voci spirituali più seguite sui social italiani, dove ogni giorno centinaia di migliaia di persone seguono le sue riflessioni su relazioni, fragilità umane e ricerca di senso.

La sua partecipazione al TEDxColleDiValdElsa ha confermato ancora una volta la capacità di parlare al cuore delle persone con uno stile autentico, capace di unire profondità spirituale e vita reale.

Fonte: Ufficio stampa