Firenze piange la scomparsa di Carlo Frittelli

“Con la scomparsa di Carlo Frittelli Firenze perde un protagonista raffinato della vita culturale cittadina. Carlo ha saputo trasformare la passione per l’arte in una missione di ricerca e divulgazione, rendendo la sua galleria un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea e del secondo Novecento”. Così la sindaca Sara Funaro esprime il proprio cordoglio per la morte del gallerista Carlo Frittelli. “Frittelli è stato un intellettuale impegnato, che si è messo a diposizione della città. Il suo spazio a Novoli è un presidio di cultura viva, un luogo di confronto dove intere generazioni di appassionati hanno potuto formarsi”.

“La sua generosità nel collaborare con le istituzioni cittadine e la sua visione di una Firenze proiettata nel contemporaneo – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini - lasciano un’eredità preziosa che va ben oltre le pareti della sua galleria. Lo ricorderemo per la sua passione per la ricerca artistica. E' stato un consigliere prezioso che ha offerto sempre spunti critici e un supporto fondamentale per le mostre”.

“Alla sua famiglia e agli amici va l’abbraccio più sincero dell'Amministrazione Comunale e di tutta la città” hanno concluso Funaro e Bettarini.