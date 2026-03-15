Lavori in corso a Greve: il punto dell'assessore Saturnini

Strade più sicure e accessibili nel Chianti grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e i comuni confinanti. Potenziare la sicurezza stradale di alcune delle arterie di collegamento più importanti e transitate del territorio di Greve e delle sue frazioni: è questo l’obiettivo che il Comune, la Città Metropolitana e la Regione Toscana hanno scelto di attuare con la realizzazione di due opere pubbliche che rivestono un ruolo strategico per migliorare la fruibilità e l’accessibilità della rete stradale chiantigiana, funzionali a mettere il capoluogo in connessione con le aree decentrate, i territori comunali confinanti e Firenze.

Su proposta del consigliere metropolitano delegato alla viabilità per il Chianti e la Piana Fiorentina David Baroncelli è stata definita ulteriormente la progettazione che mira alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la Sr 222 “Chiantigiana” al Km 13+900 e la Sp 119 “del Palagione”, in prossimità di Strada in Chianti. L’intervento, è frutto di un accordo sottoscritto qualche anno fa con il Comune di Greve in Chianti che si è impegnato ad assumere il ruolo di stazione appaltante. L’opera pubblica, finanziata dalla Città Metropolitana, prevede un investimento complessivo pari a 335mila euro. “Si tratta di una rotatoria complessa – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini - nell’intersezione diretta che interessa più strade lungo un tratto di viabilità che è stato teatro di numerosi incidenti nel corso del tempo”.

Altra opera fondamentale per la sicurezza stradale è il secondo lotto della Variante di Grassina di cui hanno preso il via i lavori qualche mese fa. “Siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo intraprendendo in continuità con il primo lotto che abbiamo inaugurato nei mesi scorsi – continua l’assessore Saturnini – si tratterà di una serie di opere meno complesse rispetto a quelle del primo lotto che, una volta concluse, rivoluzioneranno positivamente la mobilità nel nostro comune e di tutto il Chianti fiorentino rendendo i collegamenti con la città di Firenze più efficaci e rapidi”. Il progetto complessivo coinvolge i territori dei Comuni di Bagno a Ripoli, nel tratto Ponte a Niccheri - Capannuccia, Impruneta, da lì fino a Mortinete, e Greve in Chianti all’altezza dell’intersezione in località Mortinete.

La realizzazione del secondo lotto della Variante di Grassina, investimento da 15 milioni, frutto della sinergia tra Regione Toscana, Città Metropolitana, Comuni di Greve in Chianti e Bagno a Ripoli, permetterà di rendere più fluida la circolazione e di avvicinare Greve e il Chianti a Firenze. “Un’opera che si pone l’obiettivo – aggiunge l’assessore Saturnini – di valorizzare e rendere più vivibili i nostri borghi e ridurre i tempi di spostamento tra il capoluogo e l’area del Chianti fiorentino”. La Città Metropolitana di Firenze è la stazione appaltante dell’opera, il contributo economico proviene in gran parte dalla Regione Toscana che ha supportato la seconda tranche dei lavori con un finanziamento di circa 10 milioni di euro.

Il secondo tratto di variante “Capannuccia-Mortinete”, dello sviluppo complessivo di circa 2.350 mt, ha inizio poco prima dell’abitato di Capannuccia, dove una nuova rotatoria permetterà l’innesto della bretella di raccordo con la Sp 56 e la partenza della variante in direzione Srt 222. L’asse della variante si innesta poi sulla rotatoria di Capannuccia e, attraversato il Torrente Ema mediante un nuovo ponte di 75 ml a tre campate di circa 25, risale il versante con uno sviluppo planimetrico sinuoso, che permette di seguire l’andamento morfologico e di ridurre la pendenza longitudinale. Il tracciato si ricongiungerà infine alla Chiantigiana sulla sommità del versante, in prossimità delle Ville Le Mortinete. Anche in questo caso verrà realizzata una rotatoria che aumenterà la sicurezza del traffico.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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